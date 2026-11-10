Sevgili Terazi, ilişkilerinde kalıcı bir huzur filizleniyor. Güne Ay ile ilişkiler evindeki Satürn arasında uyumlu bir açıyla başlıyorsun. Bu, partnerinle ya da bir iş ortağınla aranızdaki bağın daha sağlam, daha güvenilir hale geldiği bir gün. Ciddi bir konuşma, ortak bir karar ya da birbirinize verdiğiniz bir söz bugün çok anlamlı olacak.

Ay gün boyu Yay'da, iletişim evinde dolaşıyor. Telefon görüşmeleri, mesajlar ve sohbetler bugün keyifli ve verimli. Bir kardeşinle ya da yakın bir komşunla yapacağın kısa bir buluşma da yüzünü güldürecek.

Ve güzel bir haber: Burcundaki Venüs birkaç gün sonra düz harekete geçiyor! Haftalardır süren kararsızlıkların yerini netlik alacak. Partnerli Terazi, sevdiğiyle geleceğe dair güven verici planlar yapabilir. Bekar Terazi ise olgun ve dürüst birine karşı ilgi duymaya başlayabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…