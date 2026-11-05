Sevgili Terazi, Ay bugün senin burcunda ve bu, ışıkların sana çevrildiği anlamına geliyor! Kendini daha güzel, daha canlı ve daha kararlı hissedebilirsin. Aynaya bakıp gülümsemek, yeni bir saç modeli denemek ya da uzun süredir giymediğin o şık parçayı çıkarmak için harika bir gün.

Sabah partnerin ya da bir iş ortağın senden net bir cevap bekleyebilir. Kararsızlığını bir kenara bırakıp içinden geleni söylersen hem sen rahatlarsın hem karşındaki. Gün ilerledikçe Ay burcundaki Venüs'e yaklaşıyor ve tatlı dilin, zarif tavırların bir mıknatıs gibi insanları çekiyor.

Aşkta Cuma akşamı tam sana göre. Partnerli Terazi için romantik bir buluşma, bekar Terazi için ise bir davette yeni bir tanışma kapıda olabilir. Aslan'daki Mars ve Jüpiter sosyal çevrende neşeyi artırıyor; arkadaşlarından gelen davetleri geri çevirme.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…