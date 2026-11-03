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Terazi Burcu right-white
4 Kasım 2026, Günlük Burç Yorumu

P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
03.11.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Terazi ve yükselen Terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 4 Kasım Çarşamba gününüz nasıl geçecek? 4 Kasım Çarşamba günü Terazi ve yükselen Terazi burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, burcunda geri geri yürüyen Venüs bir süredir kendine ayna tutmanı istiyordu. Bugün 13.30'da bu Venüs, on birinci evindeki Jüpiter'le sekstil kurarak aynadaki görüntüyü yumuşatıyor. Bir arkadaşının iltifatı, bir grubun seni hatırlaması ya da eski bir dostun aniden araması, kendini olduğundan daha az değerli gördüğün düşüncesini dağıtabilir.

Ay Başak'ta, on ikinci evinde dolaşırken iç dünyan daha sessiz. Kalabalık bir ortam yerine kısa bir yürüyüş, yalnız içilen bir kahve ya da erken bir uyku enerjini topluyor. Önemli toplantıları ve sunumları sabaha çekebiliyorsan çek; öğleye doğru Ay boşluğa düşüyor.

Maddi açıdan ikinci evinde akşam 17.30'da Güneş ve retro Merkür buluşuyor. Gözden kaçmış bir fatura, eksik yatan bir ödeme ya da yeniden fiyat istemen gereken bir teklif ortaya çıkabilir. Yedinci evindeki Satürn ve Neptün ilişkilerde sınır çizmeye devam ettirdiği için partnerinle de para konuşman gerekebilir. Sakin bir tonla konuşursan sonuç lehine olur.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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