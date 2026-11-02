Sevgili Terazi, güne gün başlarken Jüpiter'e kavuşan Ay başlıyor ve on birinci evinde arkadaşlık ve ortak hayalleri büyütüyor. Ay öğle saatlerinde Başak'a geçerek on ikinci evinde dinlenme ve iç dünya ihtiyacını artırıyor. Ay'ın Uranüs'le akşam kurduğu gergin açı dokuzuncu evindeki planları sarsabilir, yeni bir fikre atlamadan önce düşün. Burcundaki geri hareketli Venüs kendi isteklerini tartmayı sürdürüyor.

Maddi olarak ikinci evdeki Güneş ve retro Merkür ikilisi kazanç planında pazarlık payı bırakıyor. Ay ile retro Venüs arasındaki sabah öncesi uyum gelir alanında rahatlatıcı bir ihtimal getiriyor. On birinci evin yükünü taşıyan Mars ve Jüpiter sosyal çevrede masraf isteğini artırabilir. Yedinci eve uzanan Satürn ve Neptün ortaklıklarda net bir çizgi çekmeni istiyor.

Gelelim aşka. Burcundaki Venüs, sabaha karşı Ay'la kurduğu uyumlu açıyla kalbini daha rahat dinlemene yardım ediyor. Partnerli Terazi, ortak bir hayali konuşarak yakınlaşır. Bekar Terazi ise sosyal bir ortamda ilgi çekici biriyle sohbet edebilir; hızlı sonuç beklemesin.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…