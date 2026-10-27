Sevgili Terazi, Ay dokuzuncu evinde eğitim, yayıncılık ve uzak bağlantılar alanında ilerliyor. Öğle vakti Uranüs'le buluşan Ay, yurt dışından ya da uzaktan gelen beklenmedik bir haber, bir davet ya da bir kurs fırsatı getirebilir. Venüs burcunda geri giderken Chiron'la karşı karşıya gelerek öz değer konusunda seni sorgulatıyor; kendini başkalarının gözünden ölçme.

Maddi olarak Satürn ortaklık evinde olduğundan akşamki sekstil, bir sözleşme ya da ortak bütçe konusunda net sınırlar çizmen için uygun. Sabah Plüton'la kurulan üçgen, yaratıcı bir işten gelir fikri doğurabilir.

Peki ya aşk? Partnerinle gelecek planı konuşmak ikinizi de rahatlatır. Geçmişte konuşulmayan bir konuyu yumuşak biçimde açmak için uygun bir akşam. Bekar Terazi ise uzak mesafeden ya da farklı bir kültürden birine merak duyabilir; bir mesaj atmak zarar vermez.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…