article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Terazi Burcu chevron-right-grey 28 Ekim Çarşamba Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Terazi Burcu right-white
28 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
27.10.2026 - 18:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Terazi ve yükselen Terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 28 Ekim Çarşamba gününüz nasıl geçecek? 28 Ekim Çarşamba günü Terazi ve yükselen Terazi burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna ait günlük burç yorumları...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, Ay dokuzuncu evinde eğitim, yayıncılık ve uzak bağlantılar alanında ilerliyor. Öğle vakti Uranüs'le buluşan Ay, yurt dışından ya da uzaktan gelen beklenmedik bir haber, bir davet ya da bir kurs fırsatı getirebilir. Venüs burcunda geri giderken Chiron'la karşı karşıya gelerek öz değer konusunda seni sorgulatıyor; kendini başkalarının gözünden ölçme.

Maddi olarak Satürn ortaklık evinde olduğundan akşamki sekstil, bir sözleşme ya da ortak bütçe konusunda net sınırlar çizmen için uygun. Sabah Plüton'la kurulan üçgen, yaratıcı bir işten gelir fikri doğurabilir.

Peki ya aşk? Partnerinle gelecek planı konuşmak ikinizi de rahatlatır. Geçmişte konuşulmayan bir konuyu yumuşak biçimde açmak için uygun bir akşam. Bekar Terazi ise uzak mesafeden ya da farklı bir kültürden birine merak duyabilir; bir mesaj atmak zarar vermez.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Haftalık Terazi Burcu Yorumu

Oku right-white

Haftalık Terazi Burcu Yorumu

Aylık Terazi Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Terazi Burcu Yorumu

Yıllık Terazi Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Terazi Burcu Yorumu

Bugün Aşk Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💖

Terazi burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bugün duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın