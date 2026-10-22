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Terazi Burcu right-white
23 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
22.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Terazi ve yükselen Terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 23 Ekim Cuma gününüz nasıl geçecek? 23 Ekim Cuma günü Terazi ve yükselen Terazi burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, Güneş burcundan çıkıp Akrep'e geçerken yaklaşık bir aylık parlama dönemin bitiyor ve para, değer ve emek konularına odaklanıyorsun. Sabah erken saatlerde Ay'ın Merkür'le üçgeni, sana gelir kaynağını sorgulama konusunda net bir fikir verebilir. Öğle saatlerinde bir tür iç hesaplaşma hissedersen şaşırma, mevsim değişimi bu duyguyu getiriyor.

Maddi olarak bütçeni sıfırdan yazmak için iyi bir gün. Sabit giderlerini, aboneliklerini ve beklediğin ödemeleri tek bir sayfada topla; Merkür retrosu boyunca bu liste kurtarıcı olacak. Pahalı bir ürüne bugün karar verme.

Gelelim aşka. Retro Venüs, tam da senin için sevdiğin şeylerin değerini yeniden ölçme zamanı. Partnerinle ortak planlarda hangi taraf daha çok emek veriyor sorusunu nazikçe konuşabilirsiniz. Bekar Terazi ise cazip görünen ama net olmayan bir ilgiye karşı beklemeyi seçmeli. Akşam yemeğini sade tutarsan geceyi rahat geçirirsin.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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