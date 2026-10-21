Sevgili Terazi, burcundaki Güneş bugün Terazi sezonunun son gününü yaşarken enerjin sakinleşiyor; Ay ise bütün gün altıncı evinde yönsüz kalıyor. İş ve sağlık rutinlerinde yeni bir şey denemek yerine tamamlamak istediğin küçük görevlere odaklan; yarım kalan bir işi bitirmek iyi hissettirir. Gece yarısından sonra Güneş'in yedinci evindeki Chiron'la karşıtlığı, ilişkilerde kendi ihtiyacını geri planda bıraktığın bir noktayı fark ettirebilir.

Maddi olarak gece Ay'ın dokuzuncu evindeki Uranüs'le karesi eğitim ya da seyahat giderlerinde ani bir değişiklik getirebilir. Merkür ikinci evinde yavaşlarken gelir konusunda karar vermeden önce biraz beklemeni istiyor.

Gelelim aşka. Venüs'ün ikinci evinde geri hareketi bir ilişkide neye değer verdiğini sorgulatıyor. Partnerinle ortak değerlerinizi konuşmak yakınlaştırır. Bekar Terazi ise acele etmeden, kendine uygun birine zaman tanıyarak ilerlemeli. Akşam sevdiğin biriyle yürüyüşe çıkmak içini ferahlatır.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…