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Terazi Burcu right-white
22 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
21.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Terazi ve yükselen Terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 22 Ekim Perşembe gününüz nasıl geçecek? 22 Ekim Perşembe günü Terazi ve yükselen Terazi burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, burcundaki Güneş bugün Terazi sezonunun son gününü yaşarken enerjin sakinleşiyor; Ay ise bütün gün altıncı evinde yönsüz kalıyor. İş ve sağlık rutinlerinde yeni bir şey denemek yerine tamamlamak istediğin küçük görevlere odaklan; yarım kalan bir işi bitirmek iyi hissettirir. Gece yarısından sonra Güneş'in yedinci evindeki Chiron'la karşıtlığı, ilişkilerde kendi ihtiyacını geri planda bıraktığın bir noktayı fark ettirebilir.

Maddi olarak gece Ay'ın dokuzuncu evindeki Uranüs'le karesi eğitim ya da seyahat giderlerinde ani bir değişiklik getirebilir. Merkür ikinci evinde yavaşlarken gelir konusunda karar vermeden önce biraz beklemeni istiyor.

Gelelim aşka. Venüs'ün ikinci evinde geri hareketi bir ilişkide neye değer verdiğini sorgulatıyor. Partnerinle ortak değerlerinizi konuşmak yakınlaştırır. Bekar Terazi ise acele etmeden, kendine uygun birine zaman tanıyarak ilerlemeli. Akşam sevdiğin biriyle yürüyüşe çıkmak içini ferahlatır.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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