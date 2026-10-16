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Terazi Burcu right-white
17 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
16.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Terazi ve yükselen Terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 17 Ekim Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 17 Ekim Cumartesi günü Terazi ve yükselen Terazi burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, dördüncü evinden geçen Ay hafta sonunu ev ve aile gündemiyle dolduruyor; yedinci evindeki Satürn'e öğlenin ardından açılan kare ise bir ortaklıkta ya da ilişkide sorumluluk paylaşımının eşit olmadığını hissettirebilir. Sitemi biriktirmek yerine beklentini sakin bir cümleyle söylemek tartışmayı önler. Bu konuşmayı öğleden sonranın sakin saatine bırakmak da yardımcı olur.

Maddi olarak ikinci evindeki Venüs retrosu kendi değer ölçünü yeniden tartmanı istiyor. Evle ilgili bir alışveriş ya da dekorasyon harcamasını birkaç gün ertelemek hesabını korur. Eski eşyaları satmak küçük bir gelir bile sağlayabilir.

Gelelim aşka. Sabaha karşı Ay'ın Venüs'le yaptığı sekstil evde sakin ve samimi bir ortam yaratıyor; ilişkin varsa film izleyip yemek yapmak bağınızı tazeler. Bekar Terazi ise evinde ağırlayacağı küçük bir davetle yeni insanlarla tanışabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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