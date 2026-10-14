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Terazi Burcu right-white
15 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
14.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Terazi ve yükselen Terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 15 Ekim Perşembe gününüz nasıl geçecek? 15 Ekim Perşembe günü Terazi ve yükselen Terazi burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, Güneş burcunda ilerlerken Jüpiter'le yaptığı sekstil seni görünür kılıyor; arkadaş çevrenden ya da bir iş ağından gelen öneri öğle saatlerinde gündeme oturabilir. Ay'ın üçüncü evde olması telefon ve yazışma trafiğini yoğunlaştırıyor, kısa ve net cevaplar işini hızlandırır. Bugün verdiğin ilk cevap, çevrendekilerin seni nasıl hatırlayacağını belirleyebilir.

Maddi olarak on birinci evdeki Jüpiter ortak kazanç ve topluluk içi gelir fikirlerini destekliyor. Bir etkinlikte ya da grup projesinde pay almak kârlı olabilir, ama kimin neyi üstlendiğini yazılı konuşmak sonradan çıkacak yanlış anlamaları önler. Önerinin kendi hedeflerinle örtüşüp örtüşmediğine karar vermeden önce bir kez daha bak.

Gelelim aşka. Kendi burcundaki Güneş ilişkide isteklerini açıkça söyleme cesareti veriyor; ilişkin varsa ortak arkadaşlarla yapılacak bir buluşma bağınızı tazeler. Bekar Terazi ise arkadaş çevresinde zaten tanıdığı birine farklı gözle bakabilir; küçük bir jest bile aranızdaki havayı yumuşatır.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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