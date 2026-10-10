Sevgili Terazi, Ay gündüz burcunda ilerliyor ve Yeniay'ın ardından kendine dönüp ne istediğini netleştirmen için güzel bir zemin sunuyor; akşam Akrep'e geçince gündem para, değerler ve sahip olduklarına kayıyor. Gün içinde hedef ve imaj konusunda kısa bir not almak, akşam ise bütçeni ve önceliklerini gözden geçirmek seni rahatlatır. Neptün ilişkiler evinde olduğu için partnerlik alanında sezgilerin çok güçlü.

Maddi olarak retro Venüs para evinde olduğu için değerini ve kazancını sorgulaman için doğru bir dönem; büyük bir alışveriş yerine mevcut düzeni sadeleştirmek mantıklı. Arkadaş çevrendeki Mars'ın etkisi grup harcamalarında hızlı karar almana yol açabilir.

Gelelim aşka. Neptün ilişkiler evinde olduğu için partnerinin beklentilerini sezgisel olarak yakalıyorsun ama gerçekle hayali karıştırmamak önemli. İlişkin varsa 'ne hissediyorsun' diye sormak yakınlaştırır. Bekar Terazi ise gün içinde çekiciliğin yüksek, ama akşam Ay'ın Akrep'e geçişiyle ilgi derinleşirken ilk görüntüye değil davranışa bakmak daha sağlıklı.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…