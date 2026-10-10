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Terazi Burcu right-white
11 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P S Ç P C C Pazar
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
10.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Terazi ve yükselen Terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 11 Ekim Pazar gününüz nasıl geçecek? 11 Ekim Pazar günü Terazi ve yükselen Terazi burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, Ay gündüz burcunda ilerliyor ve Yeniay'ın ardından kendine dönüp ne istediğini netleştirmen için güzel bir zemin sunuyor; akşam Akrep'e geçince gündem para, değerler ve sahip olduklarına kayıyor. Gün içinde hedef ve imaj konusunda kısa bir not almak, akşam ise bütçeni ve önceliklerini gözden geçirmek seni rahatlatır. Neptün ilişkiler evinde olduğu için partnerlik alanında sezgilerin çok güçlü.

Maddi olarak retro Venüs para evinde olduğu için değerini ve kazancını sorgulaman için doğru bir dönem; büyük bir alışveriş yerine mevcut düzeni sadeleştirmek mantıklı. Arkadaş çevrendeki Mars'ın etkisi grup harcamalarında hızlı karar almana yol açabilir.

Gelelim aşka. Neptün ilişkiler evinde olduğu için partnerinin beklentilerini sezgisel olarak yakalıyorsun ama gerçekle hayali karıştırmamak önemli. İlişkin varsa 'ne hissediyorsun' diye sormak yakınlaştırır. Bekar Terazi ise gün içinde çekiciliğin yüksek, ama akşam Ay'ın Akrep'e geçişiyle ilgi derinleşirken ilk görüntüye değil davranışa bakmak daha sağlıklı.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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