Sevgili Terazi, haftanın ortasında Ay burcunda ve tüm ilgi senin üzerinde! Çarşamba gecesi Ay burcuna geçiyor ve Perşembe günü boyunca duygularını, ihtiyaçlarını daha net hissetmeni sağlıyor. Ay'ın Uranüs ve Plüton'la uyumlu açıları, kendini yenilemek için güzel bir ilham veriyor. Saçında, tarzında ya da gündelik alışkanlıklarında ufak bir değişiklik yapmak çok iyi gelebilir.

Perşembe öğleden sonra ise Ay ilişkiler evindeki Satürn'le karşı karşıya geliyor. Partnerinden ya da bir iş ortağından gelen ciddi bir talep seni bir anlığına düşündürebilir. Bu, ilişkideki sınırları netleştirmek için geçici ve faydalı bir an. Cuma günü yönetici gezegenin Venüs burcundan ayrılıp para evine geçiyor. Önümüzdeki haftalarda maddi konularda daha istikrarlı, daha bilinçli adımlar atma isteğin artacak.

Bekar Teraziler için hafta başı, Pazartesi Ay ile Venüs arasındaki uyumlu açı sayesinde arkadaş çevresinden gelen bir tanışmaya açık. Partnerli Teraziler Perşembe günü yaşanabilecek küçük bir gerginliği, akşam saatlerinde içten bir sohbetle kolayca aşabilir. Hafta sonu kendine güzel bir şey almak, bunu da hak ettiğini bilmek sana iyi gelecek.

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…