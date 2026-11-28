Sevgili Terazi, yönetici gezegenin Venüs burcunda son günlerini geçirirken Aslan'daki Jüpiter'le hâlâ çok tatlı bir sekstil kuruyor. Bu açı arkadaşlık ve sosyal çevre evini parlatıyor. Ay da bugün aynı alanda olduğu için Pazar günü bir brunch, kalabalık bir buluşma ya da uzun süredir görmediğin bir dostla kahve tam senlik. Çevrenden gelecek bir davet ya da güzel bir haber yüzünü güldürebilir.

Bu sosyal enerji yalnızca eğlenceyle sınırlı değil. Bir arkadaşının önerisi ya da bir grup sohbetinde konuşulan bir fikir, ileride değerlendirebileceğin bir fırsatın tohumunu atabilir. Hayallerini paylaşmaktan çekinme; bugün doğru insanlar seni dinliyor.

İlişki evindeki Satürn ise Güneş'le uyumlu bir açıya yaklaşıyor ve sana ilişkilerde sağlam ve dengeli olmayı öğütlüyor. Bekar Teraziler, arkadaş çevrenden biriyle aranızdaki kıvılcım bugün daha belirgin hale gelebilir. Partnerli Teraziler, ortak arkadaşlarla geçirilecek keyifli bir akşam ilişkinize neşe katacak. Gün sonunda kendine biraz sessiz zaman ayırmayı unutma.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…