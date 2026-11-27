Burcunda ilerleyen Venüs bugün Jüpiter'le tatlı bir açı kuruyor ve çekiciliğin artıyor. Jüpiter arkadaşlar ve sosyal çevre evinden destek verdiği için kalabalık ortamlar seni çağırıyor. Bir buluşma, bir doğum günü ya da kalabalık bir kahvaltı günün en keyifli anı olabilir.

Sabah saatlerinde kariyer evinden geçen Ay ile Venüs arasındaki gerginlik, iş ile özel hayat arasında küçük bir seçim yapmanı gerektirebilir. Cumartesi olsa bile gelen bir iş mesajı moralini biraz bozabilir. Kısa ve net bir yanıt verip gününe dön; öğleden sonra her şey hafifliyor.

Bekar Teraziler için bir arkadaşın aracılığıyla tanışacağın biri ilgini çekebilir. Partnerli Teraziler çiftçe arkadaşlarla buluşarak ilişkilerine neşe katabilir. Bugün kendine özen göster, aynada gördüğün kişiye gülümse.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…