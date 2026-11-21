Sevgili Terazi, güne kendi burcunda zarafetle ilerleyen Venüs'ün desteğiyle başlıyorsun. Gece saatlerinde Ay ile Venüs'ün karşılaşması, ilişkilerde biriken küçük bir duyguyu yüzeye çıkarmış olabilir; sabah bunu sakin bir kafayla değerlendirmek sana kolay gelecek. Dengeyi bulmakta zaten ustasın.

Güneş öğleye doğru Yay burcuna, senin iletişim evine geçiyor. Önümüzdeki haftalar telefonların, mesajların, kısa gezilerin ve yeni fikirlerin dönemi. Bugün bir yakınına uzun zamandır söylemek istediğin güzel bir sözü iletmek için harika bir zaman. Kardeşlerinle ya da komşularınla kuracağın sıcak bağ da gününü güzelleştirir.

Öğleden sonra Ay ortak kaynaklar ve dönüşüm evine geçiyor; duyguların derinleşebilir. Bekar Teraziler için yüzeysel flörtler yerine derin bir bağ arayışı öne çıkıyor. Partnerli Teraziler ise partneriyle güven üzerine samimi bir konuşma yaparak ilişkiyi güçlendirebilir. Akşam kendine küçük bir güzellik ritüeli ayır.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…