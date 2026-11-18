İlişkiler evinde geri hareketini sürdüren Satürn, bugün sana ilişkilerinde nelerin gerçekten sağlam olduğunu düşündürüyor sevgili Terazi. Bir arkadaşlık, bir ortaklık ya da romantik bir bağ hakkında daha olgun bir bakış açısı kazanıyor olabilirsin. Bu yavaşlama seni korkutmasın; Satürn sadece temelleri yeniden gözden geçirmeni istiyor.

Akşama doğru Güneş ile Mars arasındaki kare açı, para evi ile arkadaşlar evi arasında küçük bir gerilim yaratabilir. Bir grup planı, bir davet ya da ortak bir etkinlik bütçeni zorlayabilir. Kibarca “bu sefer olmasın” demek de bir seçenek; kendi önceliklerini korumayı bil. Balık burcundaki Ay ise gündelik rutinine dinginlik katıyor; işlerini telaşsız bir tempoyla halledebilirsin.

Bekarsan, sana güven veren, istikrarlı biri bugün daha çekici gelebilir. Partnerliysen, uzun vadeli planlarınızı konuşmak için sakin bir an yaratmak ilişkinize huzur getirir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…