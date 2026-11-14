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Terazi Burcu right-white
15 Kasım 2026, Günlük Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
14.11.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Terazi ve yükselen Terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 15 Kasım Pazar gününüz nasıl geçecek? 15 Kasım Pazar günü Terazi ve yükselen Terazi burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Öğle saatlerinde Ay aşk ve yaratıcılık evine geçiyor ve burcunun doğal çekiciliği daha da parlıyor. Bugün kendini sevdiğin şeylerle şımartmak, flört etmek ya da sanatla uğraşmak için çok uygun. Venüs'ün yeniden düz hareketi, bu duygunun arkasında huzurlu bir zemin sağlıyor.

Akşama doğru Ay ile Plüton'un buluşması, duygularını daha net görmeni sağlıyor. Kendine içten bir soru sor: Beni gerçekten ne mutlu eder? Cevap, yarınki kararlarına güzel bir yön verecek.

Bekar Teraziler, eğlenceli bir ortamda ilginç biriyle tanışabilir. Partneri olanlar, sürpriz bir randevuyla ilişkiye tatlı bir hareket katabilir.

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astroirem
Astroloji Editörü
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