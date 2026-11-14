Öğle saatlerinde Ay aşk ve yaratıcılık evine geçiyor ve burcunun doğal çekiciliği daha da parlıyor. Bugün kendini sevdiğin şeylerle şımartmak, flört etmek ya da sanatla uğraşmak için çok uygun. Venüs'ün yeniden düz hareketi, bu duygunun arkasında huzurlu bir zemin sağlıyor.

Akşama doğru Ay ile Plüton'un buluşması, duygularını daha net görmeni sağlıyor. Kendine içten bir soru sor: Beni gerçekten ne mutlu eder? Cevap, yarınki kararlarına güzel bir yön verecek.

Bekar Teraziler, eğlenceli bir ortamda ilginç biriyle tanışabilir. Partneri olanlar, sürpriz bir randevuyla ilişkiye tatlı bir hareket katabilir.