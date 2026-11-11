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Terazi Burcu right-white
12 Kasım 2026, Günlük Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
11.11.2026 - 18:16
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Terazi ve yükselen Terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 12 Kasım Perşembe gününüz nasıl geçecek? 12 Kasım Perşembe günü Terazi ve yükselen Terazi burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Kendi burcunda geri hareket eden Venüs, sabah saatlerinde Ay'dan nazik bir dokunuş alıyor. Son haftalarda kendini, görünüşünü ya da ilişkilerdeki yerini sorguladıysan, bu sorulara artık daha yumuşak cevaplar bulmaya başlıyorsun. Venüs birkaç gün içinde düz harekete geçecek; içindeki denge yeniden kuruluyor.

Ay iletişim evinde olduğundan gün konuşmalarla, kısa yolculuklarla ve sosyal temaslarla geçebilir. Mars ve Jüpiter de arkadaşlar evinde birlikte, bir grup projesinde ya da arkadaş buluşmasında güzel bir enerji yakalayabilirsin. Öğleden sonra gelen bir davete kapını açık tut.

Bekar Teraziler, mesajlaşmayla başlayan bir yakınlığın sıcaklığını hissedebilir. Partnerli Teraziler ise içinde biriktirdiği güzel sözleri bugün söylemeli, karşılığını fazlasıyla alacak.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
Astroloji Editörü
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