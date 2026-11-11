Kendi burcunda geri hareket eden Venüs, sabah saatlerinde Ay'dan nazik bir dokunuş alıyor. Son haftalarda kendini, görünüşünü ya da ilişkilerdeki yerini sorguladıysan, bu sorulara artık daha yumuşak cevaplar bulmaya başlıyorsun. Venüs birkaç gün içinde düz harekete geçecek; içindeki denge yeniden kuruluyor.

Ay iletişim evinde olduğundan gün konuşmalarla, kısa yolculuklarla ve sosyal temaslarla geçebilir. Mars ve Jüpiter de arkadaşlar evinde birlikte, bir grup projesinde ya da arkadaş buluşmasında güzel bir enerji yakalayabilirsin. Öğleden sonra gelen bir davete kapını açık tut.

Bekar Teraziler, mesajlaşmayla başlayan bir yakınlığın sıcaklığını hissedebilir. Partnerli Teraziler ise içinde biriktirdiği güzel sözleri bugün söylemeli, karşılığını fazlasıyla alacak.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…