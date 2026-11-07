Sevgili Terazi, bolluk ve bereket için niyet zamanı! Ay Akrep'te, para ve değer evinde dolaşıyor ve yarın sabah burada doğacak Yeni Ay maddi hayatında yeni bir dönemin habercisi. Bugün birikim hedeflerini yazmak, bütçeni düzenlemek ya da yeni bir gelir fikri üzerine düşünmek için mükemmel bir gün.

Sabah aşk hayatında ya da yaratıcı bir projede ufak bir gerginlik hissedebilirsin. Bunu, içindeki tutkunun bir işareti olarak gör; öğleden sonra her şey yumuşuyor. Öğleden sonra yapacağın akıllı bir planlama, özellikle de para konusundaki bir sohbet, sana içini rahatlatan cevaplar getirecek.

Burcundaki Venüs hâlâ kendini değerli hissetmeni istiyor. Partnerli Terazi, sevdiğiyle gelecek hayallerini ve ortak hedeflerini konuşarak bağını güçlendirebilir. Bekar Terazi ise kendine verdiğin değer arttıkça seni hak eden kişinin de kapına geleceğini unutmamalı.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…