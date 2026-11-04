Sevgili Terazi, akşam 17.55'te Ay senin burcuna geçiyor ve sanki uzun bir aradan sonra eve dönüyorsun. Gün boyu on ikinci evinde, Başak'ın son derecelerinde kimseye uğramadan ilerleyen Ay seni biraz içine kapattı. Şimdi duyguların yüzeye çıkıyor, ne istediğini daha net hissediyorsun. Burcundaki retro Venüs'e doğru yaklaşan Ay, aynaya bakıp kendine şefkat göstermen için güzel bir zemin hazırlıyor.

Ancak 21.35 civarında Ay yedinci evindeki Neptün'le karşıtlık kuruyor. Partnerinin ya da yakın bir arkadaşının sözleri ile davranışları arasında bir uyumsuzluk görebilirsin. Hemen hüküm verme; bu akşam herkes biraz bulanık. Bekar Terazi ise romantik bir hayale kapılabilir, ama gerçeklikle hayali ayırmayı unutma.

Gece yarısından sonra Ay'ın beşinci evindeki Plüton ve dokuzuncu evindeki Uranüs'le kurduğu üçgenler yaratıcılığını ateşliyor. Yazmak, çizmek ya da yeni bir proje kurgulamak için gece saatleri ilham dolu.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…