article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Terazi Burcu chevron-right-grey 5 Kasım Perşembe Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Terazi Burcu right-white
5 Kasım 2026, Günlük Burç Yorumu

C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
04.11.2026 - 18:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Terazi ve yükselen Terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 5 Kasım Perşembe gününüz nasıl geçecek? 5 Kasım Perşembe günü Terazi ve yükselen Terazi burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna ait günlük burç yorumları...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, akşam 17.55'te Ay senin burcuna geçiyor ve sanki uzun bir aradan sonra eve dönüyorsun. Gün boyu on ikinci evinde, Başak'ın son derecelerinde kimseye uğramadan ilerleyen Ay seni biraz içine kapattı. Şimdi duyguların yüzeye çıkıyor, ne istediğini daha net hissediyorsun. Burcundaki retro Venüs'e doğru yaklaşan Ay, aynaya bakıp kendine şefkat göstermen için güzel bir zemin hazırlıyor.

Ancak 21.35 civarında Ay yedinci evindeki Neptün'le karşıtlık kuruyor. Partnerinin ya da yakın bir arkadaşının sözleri ile davranışları arasında bir uyumsuzluk görebilirsin. Hemen hüküm verme; bu akşam herkes biraz bulanık. Bekar Terazi ise romantik bir hayale kapılabilir, ama gerçeklikle hayali ayırmayı unutma.

Gece yarısından sonra Ay'ın beşinci evindeki Plüton ve dokuzuncu evindeki Uranüs'le kurduğu üçgenler yaratıcılığını ateşliyor. Yazmak, çizmek ya da yeni bir proje kurgulamak için gece saatleri ilham dolu.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Haftalık Terazi Burcu Yorumu

Oku right-white

Haftalık Terazi Burcu Yorumu

Aylık Terazi Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Terazi Burcu Yorumu

Yıllık Terazi Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Terazi Burcu Yorumu
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın