Sevgili Terazi, Ay kariyer evine geçerek iş hayatında görünür olmanı istiyor. Ay ile Neptün arasındaki sabah gerilimi ortaklık alanında bir belirsizlik ya da partnerin tutarsız davranışını getirebilir; sözleşmeleri baştan oku. Satürn'ün Ay'la akşam gerilimi yönetici ya da iş ortağıyla sorumluluk paylaşımını netleştirmeni istiyor. Önceliklerini sırala.

Maddi olarak ikinci evdeki geri hareketli Merkür para konusunda sert bir pazarlığa kapı aralıyor; Mars'ın geri giderken Merkür'e kurduğu gergin açı bunu pekiştirir, kararı ertesi güne bırak. Ay'ın öğleden sonra Güneş'le kurduğu üçgen kazanç planını sakin gözle değerlendirmeni sağlıyor. Teklifleri yazılı karşılaştırmak seni acele kararlardan korur.

Gelelim aşka. Burcundaki Venüs geri hareket ederken Venüs'le sabaha karşı oluşan üçgen kendine duyduğun sevgiyi artırıyor. Partnerinle kısa bir baş başa zaman ilişkiyi besler. Bekar Terazi ise iş çevresinden gelen bir ilgiyi nazikçe değerlendirebilir. Akşam kendine ayıracağın sessiz bir saat iç dengeni toparlar.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…