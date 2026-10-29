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Terazi Burcu right-white
30 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
29.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Terazi ve yükselen Terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 30 Ekim Cuma gününüz nasıl geçecek? 30 Ekim Cuma günü Terazi ve yükselen Terazi burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, Ay kariyer evine geçerek iş hayatında görünür olmanı istiyor. Ay ile Neptün arasındaki sabah gerilimi ortaklık alanında bir belirsizlik ya da partnerin tutarsız davranışını getirebilir; sözleşmeleri baştan oku. Satürn'ün Ay'la akşam gerilimi yönetici ya da iş ortağıyla sorumluluk paylaşımını netleştirmeni istiyor. Önceliklerini sırala.

Maddi olarak ikinci evdeki geri hareketli Merkür para konusunda sert bir pazarlığa kapı aralıyor; Mars'ın geri giderken Merkür'e kurduğu gergin açı bunu pekiştirir, kararı ertesi güne bırak. Ay'ın öğleden sonra Güneş'le kurduğu üçgen kazanç planını sakin gözle değerlendirmeni sağlıyor. Teklifleri yazılı karşılaştırmak seni acele kararlardan korur.

Gelelim aşka. Burcundaki Venüs geri hareket ederken Venüs'le sabaha karşı oluşan üçgen kendine duyduğun sevgiyi artırıyor. Partnerinle kısa bir baş başa zaman ilişkiyi besler. Bekar Terazi ise iş çevresinden gelen bir ilgiyi nazikçe değerlendirebilir. Akşam kendine ayıracağın sessiz bir saat iç dengeni toparlar.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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