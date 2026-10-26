Sevgili Terazi, Venüs burcunda geri giderken kendi imajını yeniden düşünüyorsun ve Ay sekizinci evinde ortak kaynaklar konusunu gündemde tutuyor. Sabahki Mars karesi, arkadaşlık yoluyla gelen bir görev talebini ağırlaştırabilir; hayır demekte zorlanma. Önceliklerini yazılı sıraya koyarsan gün hafifler.

Maddi olarak öğle saatlerinde Ay'ın Merkür'le karşıtlığı, ikinci evindeki bir kalemin, örneğin kredi kartı ekstresinin, gözden geçirilmesini istiyor. Eski bir borcu yapılandırmak için bankayla görüşmek mantıklı. Akşam Jüpiter karesiyle gelen cazip bir kampanyaya sepet yapmak yerine bekle.

Gelelim aşka. Güneş ve Merkür ikinci evinde, ilişkilerde ne istediğini netleştirmek istiyorsun. Partnerine verdiğin sözleri gözden geçirip sadece yapabileceklerini söylemek bağları güçlendirir. Bekar Terazi ise hızlı bağlanmadan, ortak ilgi alanları üzerinden yakınlaşabilir. Akşam kendine ve partnerine ayıracağın sessiz bir saat, kafandaki soruları sadeleştirir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…