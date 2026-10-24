Sevgili Terazi, yöneticin Venüs öğle vakti retro hareketle senin burcuna geri dönüyor ve gündeminin merkezine kendini, imajını ve ilişkilerde kendi yerini koyuyor. Ay yedinci evinden geçerken ikili ilişkiler öne çıkıyor; Ay'ın Mars'la ve Jüpiter'le gün içinde kurduğu iki üçgen arkadaş çevrenden gelen cesaretlendirici bir haber getirebilir.

Maddi olarak bugün alışveriş yaparken güzel görünen ama gerçekten ihtiyaç olmayan şeyleri ayırt etmek önemli. Retro Venüs satın alma kararlarını zorlaştırıyor; iade koşullarını sorarak ilerle.

Gelelim aşka. Venüs'ün burcuna dönüşü, eski bir bağın sana ne öğrettiğini hatırlatıyor. Partnerinle geçmişteki bir tartışmayı yeni bir gözle konuşmak büyük bir yük kaldırır. Bekar Terazi ise güzel bir davete gitse bile kendi değerlerinden ödün vermeyen kişiye zaman ayırmalı. Akşam sakin bir müzik dinlemek ve ışıkları kısmak iyi gelir, bugün sana ait bir kuytu köşe yarat.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…