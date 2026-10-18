Sevgili Terazi, Ay öğleye doğru Plüton'la buluşurken beşinci evinde yaratıcılığını, eğlence isteğini ve romantik beklentilerini yoğunlaştırıyor; ikinci evdeki retro Venüs'le kurduğu kare ise bunun maliyetini sorgulatıyor. Kendini ifade ettiğin bir projeye vakit ayırırken harcamayı sınırlı tutmak dengeni korur. Bugün verdiğin sözleri sayarak ilerlemek hafta boyunca seni yormaz.

Maddi olarak dokuzuncu evdeki Uranüs, eğitim ya da başka bir ülkeyle bağlantılı bir gelir fikrini gündeme getirebilir. Ay'ın öğleden sonraki üçgeni bu fikri sakin değerlendirmene yardım ediyor. Ödemeden önce iptal koşulunu öğren. Kendi emeğine biçtiğin değeri yazılı hâle getirmek de yardımcı olur.

Gelelim aşka. Yedinci evdeki Neptün ilişkini romantik bir sisle sarıyor; ilişkin varsa duygularını ölçülü sözlerle ifade etmek daha sağlıklı. Bekar Terazi ise ilk izlenime aşırı anlam yüklemeden tanışmaya vakit tanımalı.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…