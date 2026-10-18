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Terazi Burcu right-white
19 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
18.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Terazi ve yükselen Terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 19 Ekim Pazartesi gününüz nasıl geçecek? 19 Ekim Pazartesi günü Terazi ve yükselen Terazi burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, Ay öğleye doğru Plüton'la buluşurken beşinci evinde yaratıcılığını, eğlence isteğini ve romantik beklentilerini yoğunlaştırıyor; ikinci evdeki retro Venüs'le kurduğu kare ise bunun maliyetini sorgulatıyor. Kendini ifade ettiğin bir projeye vakit ayırırken harcamayı sınırlı tutmak dengeni korur. Bugün verdiğin sözleri sayarak ilerlemek hafta boyunca seni yormaz.

Maddi olarak dokuzuncu evdeki Uranüs, eğitim ya da başka bir ülkeyle bağlantılı bir gelir fikrini gündeme getirebilir. Ay'ın öğleden sonraki üçgeni bu fikri sakin değerlendirmene yardım ediyor. Ödemeden önce iptal koşulunu öğren. Kendi emeğine biçtiğin değeri yazılı hâle getirmek de yardımcı olur.

Gelelim aşka. Yedinci evdeki Neptün ilişkini romantik bir sisle sarıyor; ilişkin varsa duygularını ölçülü sözlerle ifade etmek daha sağlıklı. Bekar Terazi ise ilk izlenime aşırı anlam yüklemeden tanışmaya vakit tanımalı.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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