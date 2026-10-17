article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Terazi Burcu chevron-right-grey 18 Ekim Pazar Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Terazi Burcu right-white
18 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P S Ç P C C Pazar
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
17.10.2026 - 18:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Terazi ve yükselen Terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 18 Ekim Pazar gününüz nasıl geçecek? 18 Ekim Pazar günü Terazi ve yükselen Terazi burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna ait günlük burç yorumları...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, Yeniay'dan bir hafta sonra gelen İlk Dördün, burcundaki Güneş ile ev ve aile evindeki Ay'ı akşam saatlerinde karşı karşıya getiriyor; kendi ihtiyacınla yakın çevrenin beklentisi arasında seçim yapmak zorunda kalabilirsin. Yeniay'da koyduğun hedefi gözden geçirip ev içinde hangi adımı atabileceğini sade bir cümleyle yazmak sana yön verir.

Maddi olarak ikinci evdeki Merkür, sabah Ay uyumuyla gelirini ve fiyatlarını yeniden ele almanı destekliyor. Evle ilgili bir masrafı retro süreci bitene kadar bekletmek yerinde olur. Eski eşyalarını satmak küçük bir gelir sağlayabilir.

Gelelim aşka. Burcundaki Güneş seni cazip kılıyor, ama ikinci evdeki retro Venüs yanlış değerlendirmelere yol açabilir. İlişkin varsa duygularını evde, sakin bir ortamda paylaşman daha doğru. Bekar Terazi ise acele edip bağlılık sözü vermemeli, tanışma sürecinin doğal akışını izlemeli.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Haftalık Terazi Burcu Yorumu

Oku right-white

Haftalık Terazi Burcu Yorumu

Aylık Terazi Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Terazi Burcu Yorumu

Yıllık Terazi Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Terazi Burcu Yorumu

Bugün Aşk Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💖

Terazi burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bugün duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın