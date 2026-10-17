Sevgili Terazi, Yeniay'dan bir hafta sonra gelen İlk Dördün, burcundaki Güneş ile ev ve aile evindeki Ay'ı akşam saatlerinde karşı karşıya getiriyor; kendi ihtiyacınla yakın çevrenin beklentisi arasında seçim yapmak zorunda kalabilirsin. Yeniay'da koyduğun hedefi gözden geçirip ev içinde hangi adımı atabileceğini sade bir cümleyle yazmak sana yön verir.

Maddi olarak ikinci evdeki Merkür, sabah Ay uyumuyla gelirini ve fiyatlarını yeniden ele almanı destekliyor. Evle ilgili bir masrafı retro süreci bitene kadar bekletmek yerinde olur. Eski eşyalarını satmak küçük bir gelir sağlayabilir.

Gelelim aşka. Burcundaki Güneş seni cazip kılıyor, ama ikinci evdeki retro Venüs yanlış değerlendirmelere yol açabilir. İlişkin varsa duygularını evde, sakin bir ortamda paylaşman daha doğru. Bekar Terazi ise acele edip bağlılık sözü vermemeli, tanışma sürecinin doğal akışını izlemeli.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…