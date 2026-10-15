Sevgili Terazi, yedinci evindeki Satürn'e on birinci evden uzanan Mars üçgeni öğle saatlerinde ortaklık, sözleşme ya da müşteri konularında arkadaş çevreni ve iş ağını işe yarar kılıyor. Sabah Yay'daki Ay yazışma trafiğini yoğunlaştırırken öğleden sonra Ay'ın Oğlak'a geçişi ev ve aile gündemini iş akışının arasına sokabilir. Önemli bir görüşmeden önce notlarını hazırlamak ikna gücünü artırır.

Maddi olarak ortak girişimlerde payların net yazılması gerekiyor. Mars cesaret verse de Satürn sorumluluğu paylaştırıyor; kimin neyi finanse ettiğini baştan konuşmak sonradan çıkabilecek tartışmayı önler. Küçük bir yedek bütçe ayırmak huzur verir.

Gelelim aşka. Plüton'un ileri harekete geçmesi beşinci evinde duygu yoğunluğu getiriyor; ilişkin varsa duygularını abartmadan açıkça söylemek bağı güçlendirir; birlikte yapılacak sakin bir yürüyüş konuşmayı kolaylaştırır. Bekar Terazi ise ilk buluşmayı kısa tutup devam etme kararını bir gece bekletmeli.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…