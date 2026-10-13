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Terazi Burcu right-white
13 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
13.10.2026 - 12:12
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Terazi ve yükselen Terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 13 Ekim Salı gününüz nasıl geçecek? 13 Ekim Salı günü Terazi ve yükselen Terazi burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, arkadaş çevrenle yapılan bir plan bugün işine yarayabilir; Jüpiter on birinci evden Ay'la kare yaparken gruba verdiğin sözleri büyütme eğilimin artıyor. Güneş burcunda olduğu için ekibin gözünde görünürsün, bu görünürlüğü abartılı vaatlerle değil net hedeflerle kullan. Yeni bir ortaklık kurmak yerine mevcut işleri düzeltmek bugün daha verimli.

Maddi olarak arkadaş ortamında hesap bölüşmek ya da ortak bir hediye için para toplamak gündeme gelebilir. Para evindeki Ay rakamları netleştirmeni istiyor; payını baştan konuşmak sonradan çıkabilecek huzursuzluğu önler. Yöneticin Venüs'ün retroda olması büyük harcamalara frene basmanı söylüyor.

Gelelim aşka. İkinci evdeki Venüs retrosu ilişkide neye değer verdiğini sorgulatıyor; ilişkin varsa küçük ama içten bir ilgi büyük bir jestten daha etkili olur. Bekarsan eski bir sevgiliyle yolların tesadüfen kesişebilir, o karşılaşmayı yeni birini ölçmek için ölçüt yapma.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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