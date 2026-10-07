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Terazi Burcu right-white
8 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
07.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Terazi ve yükselen Terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 8 Ekim Perşembe gününüz nasıl geçecek? 8 Ekim Perşembe günü Terazi ve yükselen Terazi burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün dışarıdan çok içeride bir şeyler oluyor. Başak'ta boşlukta ilerleyen Ay seni dinlenmeye ve düşünceleri sıraya koymaya çağırıyor; Yeniay'a yaklaşırken kafandaki yeni sayfayı hayal etmek için ideal bir gün. İş yerinde sessizce işini yapmak, gürültüyle öne çıkmaktan daha çok kazandırır.

Maddi olarak yöneticin Venüs'ün retroda olduğu bu günlerde para kararlarını Yeniay sonrasına bırakmak iyi. Gizli kalmış bir gider, unutulmuş bir abonelik ya da kendin için yaptığın harcamalar bugün gözüne çarpabilir. Harcamayı değil, sadece takibi seç.

Gelelim aşka. Kalabalıktan uzak bir akşam, birlikte olduğun kişiyle bağınızı güçlendirir. Yalnızsan eski bir ilişkinin anıları bugün gözünün önüne gelebilir; bunu geçmişe takılmak değil yeni döneme hazırlanmak olarak gör. Yarın Ay burcuna geçince hislerin netleşecek.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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