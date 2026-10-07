Sevgili Terazi, bugün dışarıdan çok içeride bir şeyler oluyor. Başak'ta boşlukta ilerleyen Ay seni dinlenmeye ve düşünceleri sıraya koymaya çağırıyor; Yeniay'a yaklaşırken kafandaki yeni sayfayı hayal etmek için ideal bir gün. İş yerinde sessizce işini yapmak, gürültüyle öne çıkmaktan daha çok kazandırır.

Maddi olarak yöneticin Venüs'ün retroda olduğu bu günlerde para kararlarını Yeniay sonrasına bırakmak iyi. Gizli kalmış bir gider, unutulmuş bir abonelik ya da kendin için yaptığın harcamalar bugün gözüne çarpabilir. Harcamayı değil, sadece takibi seç.

Gelelim aşka. Kalabalıktan uzak bir akşam, birlikte olduğun kişiyle bağınızı güçlendirir. Yalnızsan eski bir ilişkinin anıları bugün gözünün önüne gelebilir; bunu geçmişe takılmak değil yeni döneme hazırlanmak olarak gör. Yarın Ay burcuna geçince hislerin netleşecek.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…