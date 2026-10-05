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Terazi Burcu right-white
6 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
05.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Terazi ve yükselen Terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 6 Ekim Salı gününüz nasıl geçecek? 6 Ekim Salı günü Terazi ve yükselen Terazi burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

İlişkilerde denge ararken bugün küçük bir jest ya da doğru kelime ortamı sakinleştirip kapıları açabilir Terazi. Ay'ın Aslan'da Jüpiter'le kavuşması ortaklıklar ve karşılıklı anlaşmalar konusunda destekleyici bir hava getiriyor; yeni bir teklif bugün daha geniş bir perspektifle değerlendirilirken karşı tarafla uyum sağlamak kolaylaşıyor. Bugünü senin için özellikle duygusal kılan şey ise yöneticin Venüs'ün Merkür'le Akrep'te buluşması.

Maddi olarak sosyal bağlantılarında karşılıklı beklentileri nazikçe konuşman beklenmedik bir rahatlama getiriyor; estetik ya da yaratıcı bir projede fikir paylaşman olumlu yankı buluyor. Venüs'ün retrosu hâlâ büyük kararları ertelemeni öğütlese de, bugünkü genişleme havası küçük adımlar için elverişli.

Gelelim aşka. Partnerin varsa, bugün ölçülü ama sıcak bir tutum hem bağınızı güçlendiriyor hem de seni geleceğe dönük güvende hissettiriyor. Yalnızsan, estetik ya da sosyal bir ortamda paylaştığın bir fikir, beklemediğin bir ilgiyle karşılık buluyor.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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