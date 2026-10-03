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Terazi Burcu right-white
4 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
03.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Terazi ve yükselen Terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 4 Ekim Pazar gününüz nasıl geçecek? 4 Ekim Pazar günü Terazi ve yükselen Terazi burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, burcundaki Güneş bugün Satürn'le karşıt açı yapıyor ve kendi isteklerin ile ilişkilerindeki sorumluluklar arasında bir sınav veriyorsun. İş ortağın ya da partnerin senden daha fazla bağlılık bekleyebilir. Her şeyi dengede tutmak için kendinden vazgeçmek yerine sınırlarını nazikçe ama net şekilde ifade et. Kariyer alanındaki Ay azalan evresindeyken bir görevi tamamlayıp teslim etmek seni rahatlatır.

Maddi olarak retrodaki Venüs kazanç alanını etkilemeye devam ediyor. Büyük bir alışverişi ertelemek ve gelir giderlerini yeniden hesaplamak için uygun bir gün.

Peki ya aşk? İlişkinizdeki rolleri konuşmak zor gelse de uzun vadede partnerinle aranızdaki güveni artıracak; ciddiyetini kaybetmeden sıcak kalmaya çalış. Kimseyle görüşmüyorsan olgun ve kararlı biri dikkatini çekebilir, ancak aceleyle bağlanmaktan kaçın.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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