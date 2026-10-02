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Terazi Burcu right-white
3 Ekim 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
02.10.2026 - 18:02
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Terazi ve yükselen Terazi burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 3 Ekim Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 

3 Ekim Cumartesi günü Terazi ve yükselen Terazi burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, romantizm alanındaki Plüton ile arkadaşlık alanındaki Mars'ın karşıtlığı bugün aşk hayatında tutku ve gerginliği iç içe geçiriyor. Partnerinle arkadaş çevreniz, sosyal planlarınız ya da birbirinize ayırdığınız zaman konusunda bir anlaşmazlık yaşayabilirsin. Uzlaşmacı tarafını kullanarak ikinizin de ihtiyacını gözeten bir plan önermek gerginliği kısa sürede yatıştırır. Yönetici gezegenin Venüs'ün retroya başlaması, ilişkide neye değer verdiğini de sorgulatabilir; bu düşünceleri partnerinle paylaşmaktan çekinme.

Şu an bir ilişkin yoksa yakın dostlarından biriyle aranızda yoğun bir çekim oluşabilir. Bu kişiyle aranızdaki dostluğu riske atmadan önce hislerinin ne kadar derin olduğunu anlamaya çalış. Retro süreci boyunca adımlarını yavaş atmak, olası bir hayal kırıklığını önler. Kalbinin sesini dinlerken aklını da devreden çıkarma.

Yarın görüşmek üzere aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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