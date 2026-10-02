Sevgili Terazi, romantizm alanındaki Plüton ile arkadaşlık alanındaki Mars'ın karşıtlığı bugün aşk hayatında tutku ve gerginliği iç içe geçiriyor. Partnerinle arkadaş çevreniz, sosyal planlarınız ya da birbirinize ayırdığınız zaman konusunda bir anlaşmazlık yaşayabilirsin. Uzlaşmacı tarafını kullanarak ikinizin de ihtiyacını gözeten bir plan önermek gerginliği kısa sürede yatıştırır. Yönetici gezegenin Venüs'ün retroya başlaması, ilişkide neye değer verdiğini de sorgulatabilir; bu düşünceleri partnerinle paylaşmaktan çekinme.

Şu an bir ilişkin yoksa yakın dostlarından biriyle aranızda yoğun bir çekim oluşabilir. Bu kişiyle aranızdaki dostluğu riske atmadan önce hislerinin ne kadar derin olduğunu anlamaya çalış. Retro süreci boyunca adımlarını yavaş atmak, olası bir hayal kırıklığını önler. Kalbinin sesini dinlerken aklını da devreden çıkarma.

Yarın görüşmek üzere aşkla kal…