Sevgili Terazi, haftanın en tatlı açısı senin burcunda doğuyor: Cumartesi günü yönetici gezegenin Venüs, sosyal çevre evindeki Jüpiter'le uyumlu bir açı yapıyor. Hafta sonu arkadaşlarınla buluşmak, bir davete katılmak ya da bir topluluk etkinliğinde yer almak sana hem keyif hem de şans getirecek. Çevrendeki insanlar senin zarafetine ve sıcaklığına hayran kalacak.

Salı akşamı keşif ve inanç evinde gerçekleşecek Dolunay, ufkunu açan bir farkındalık getiriyor. Bir eğitim sürecinin tamamlanması, bir seyahat planının netleşmesi ya da hayata bakışını değiştiren bir fikir gündeme gelebilir. Uranüs'ün etkisiyle beklenmedik bir fırsat kapını çalabilir; yeni deneyimlere açık ol.

Perşembe günü Mars gizli evine, Başak burcuna geçiyor. Önümüzdeki haftalarda enerjini dışarıda harcamak yerine iç dünyana, dinlenmeye ve perde arkasında yürüttüğün işlere yönlendirmek isteyeceksin. Bu dönemde uyku düzenine özen göstermek sana çok iyi gelecek. Bekar Teraziler için hafta sonu arkadaş çevresinden biri beklenmedik bir yakınlık gösterebilir. Partnerli Teraziler ise partneriyle birlikte arkadaşlarla geçirilecek keyifli bir akşamla haftayı taçlandırabilir.

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…