Sevgili Terazi, bugün Ay burcuna giriyor ve enerjin yükselirken iş yerinde sözünün ağırlığı artıyor. Yeniay'a bir gün kalmışken yeni bir hedefi, projeyi ya da imajını yenileme fikrini kafanda netleştirmek için çok güzel bir gün. Öğleden sonra Ay'ın Neptün'le karşıtlığı ise ortakların ya da müşterilerin beklentilerini yanlış okumana yol açabilir, bu yüzden varsayımlarını sorarak doğrula.

Maddi olarak yöneticin Venüs'ün retroda olması bütçeni ve değerlerini sorgulamanı istiyor. Sahip olduğun şeylerin gerçekten sana ne kattığını düşünmek bugün çok verimli. Büyük bir harcamayı ya da yatırımı Yeniay'ın ardına bırakmak şart.

Gelelim aşka. Ay burcunda olduğu için çekiciliğin yüksek; ilişkin varsa partnerinle gelecek planlarını konuşmak için uygun bir gün. Bekarsan sosyal bir ortamda dikkat çekeceksin, ama Yeniay'ı beklemeden bağlanma kararı vermemek daha sağlıklı.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…