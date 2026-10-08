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Terazi Burcu right-white
9 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
08.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Terazi ve yükselen Terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 9 Ekim Cuma gününüz nasıl geçecek? 9 Ekim Cuma günü Terazi ve yükselen Terazi burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün Ay burcuna giriyor ve enerjin yükselirken iş yerinde sözünün ağırlığı artıyor. Yeniay'a bir gün kalmışken yeni bir hedefi, projeyi ya da imajını yenileme fikrini kafanda netleştirmek için çok güzel bir gün. Öğleden sonra Ay'ın Neptün'le karşıtlığı ise ortakların ya da müşterilerin beklentilerini yanlış okumana yol açabilir, bu yüzden varsayımlarını sorarak doğrula.

Maddi olarak yöneticin Venüs'ün retroda olması bütçeni ve değerlerini sorgulamanı istiyor. Sahip olduğun şeylerin gerçekten sana ne kattığını düşünmek bugün çok verimli. Büyük bir harcamayı ya da yatırımı Yeniay'ın ardına bırakmak şart.

Gelelim aşka. Ay burcunda olduğu için çekiciliğin yüksek; ilişkin varsa partnerinle gelecek planlarını konuşmak için uygun bir gün. Bekarsan sosyal bir ortamda dikkat çekeceksin, ama Yeniay'ı beklemeden bağlanma kararı vermemek daha sağlıklı.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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