Sevgili Terazi, yılın en önemli Yeniaylarından biri bu akşam tam senin burcunda; yeni bir hedef, yeni bir imaj ya da yeni bir çalışma biçimi için kalbinden geçenleri yazıya dökmek en doğru hareket. Sabah Ay'ın Satürn'le karşıtlığı ortaklarının ve sevdiklerinin senden beklentilerini hatırlatıyor; kendi sınırlarını netleştirmek bu beklentileri dengeler.

Maddi olarak yöneticin Venüs'ün retroda olması büyük harcama ve yatırımlara frene basmanı söylüyor. Değerlerini, ne için çalıştığını ve neye para harcamak istediğini sorgulamak bugünün asıl işi. Yeni bir birikim hedefi belirleyip ona küçük bir tutarla başlamak güzel bir başlangıç.

Gelelim aşka. Yeniay çekiciliğini artırıyor ve ilişkinde kendi ihtiyaçlarını söyleyebileceğin bir pencere açıyor; ilişkin varsa bunu eleştiri değil istek olarak dile getir. Bekarsan yeni bir döngüye girdiğini hissedeceksin, gece Venüs ile Mars'ın karesi arzularını hareketlendirse de uzun vadeli bir seçim için biraz sabır gerekiyor.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…