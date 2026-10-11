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Terazi Burcu right-white
12 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
11.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Terazi ve yükselen Terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 12 Ekim Pazartesi gününüz nasıl geçecek? 12 Ekim Pazartesi günü Terazi ve yükselen Terazi burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, Güneş burcunda ilerlerken Ay para evinde retrodaki Venüs'le kavuşuyor; yöneticin olan bu gezegen iş yerinde değerini ve karşılığını sorgulamana yol açıyor. Bir maaş, prim ya da fiyat konusunda net bir cümle kurmak için güzel bir gün, ama Ay'ın Mars'la karesinin getirdiği çıkışlar dengeni bozmasın. Akşam saatlerinde Merkür'le kavuşan Ay, sözleşme okumak ve ayrıntıları kontrol etmek için güç veriyor.

Maddi olarak değer verdiğin şeylere para harcamak istiyorsun, ancak Venüs retrosu öncelik sıralamasını yeniden yapmanı istiyor. Alacak, birikim ve ek gelir kalemlerini yazıp bugünün dengesini görmek yeni kararlar için temel olur. Arkadaş ortamındaki harcamalarda Mars'ın hızlandırmasına dikkat et.

Gelelim aşka. Yöneticin Venüs'ün retroda olması ilişkiye dair eski soruları yeniden açıyor; ilişkin varsa yaptığınız küçük fedakarlıkları açıkça konuşmak iyi gelir. Bekar Terazi ise arkadaş çevresinden biri gözüne farklı görünebilir, ama bu bakışı bir kez daha sınamak akıllıca.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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