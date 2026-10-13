Sevgili Terazi, Ay'ın Yay'a geçmesi üçüncü evini harekete geçiriyor; telefon, toplantı ve yazışma trafiği yoğunlaşıyor, konuşmaların sana verimli kapılar açıyor. Güneş burcunda olduğu için sözlerin ağırlık taşıyor; öğleye doğru Ay ile Plüton'un sekstili ikna gücünü destekliyor. Gün ortasının ardından eğitim ya da yurt dışı bağlantılı alanda Uranüs'ün karşıtlığı plan değişikliği getirebilir, takvimini esnek tutmak iyi olur.

Maddi olarak yöneticin Venüs'ün para evinde retroda olması bütçeni ve değer yargılarını sorgulatıyor. Arkadaş çevrenden gelen bir öneriyi Jüpiter ve Mars'ın desteğiyle değerlendirebilirsin, fakat imzayı birkaç gün sonraya bırakmak güvenli. Kısa vadeli bir kazanç yerine sürdürülebilir bir gelir kalemi seçmek akıllıca.

Gelelim aşka. İkinci evdeki Venüs retrosu ilişkide verdiğin ile aldığını tartmanı istiyor; ilişkin varsa bunu eleştiri yerine ihtiyaç olarak dile getir. Bekarsan eski ilişkinin ölçüsünü yeni tanıştığın kişiye uygulamak yerine onu kendi hâliyle tanımaya çalış.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…