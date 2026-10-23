Sevgili Terazi, Güneş ile Venüs'ün Akrep'te kavuşması senin gelir ve değer alanını canlandırıyor; bu sabah erken saatlerde Venüs'ün Güneş'in ışığına gömülmesi, neye gerçekten değer verdiğini sorgulatan bir yenilenme getiriyor. Merkür'ün öğleye yakın geriye dönüşü bu alanda maaş, fatura ve alışveriş kararlarını yavaşlatıyor. İkindi vakti Ay'ın Satürn'le kavuşması ise ilişkilerde ciddi bir konuşmayı gündeme getirebilir.

Maddi olarak yeni bir gelir kaynağı kurmak yerine mevcut gelirini düzenlemek için iyi bir gün. Bir eşyayı satmak ya da onarmak için araştırmaya başlayabilirsin, ama karar vermek için biraz bekle.

Gelelim aşka. Venüs'ün Güneş'le yaptığı bu buluşma, eski bir ilişki kalıbının sonlandığını gösterebilir. Partnerinle hak ve emek paylaşımını sakin bir dille konuşmak ilişkinizi güçlendirir. Bekar Terazi ise birini cazip bulduğu için değil, değerleri uyuştuğu için seçmeli.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…