article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Terazi Burcu chevron-right-grey 24 Ekim Cumartesi Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Terazi Burcu right-white
24 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
23.10.2026 - 18:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Terazi ve yükselen Terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 24 Ekim Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 24 Ekim Cumartesi günü Terazi ve yükselen Terazi burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna ait günlük burç yorumları...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, Güneş ile Venüs'ün Akrep'te kavuşması senin gelir ve değer alanını canlandırıyor; bu sabah erken saatlerde Venüs'ün Güneş'in ışığına gömülmesi, neye gerçekten değer verdiğini sorgulatan bir yenilenme getiriyor. Merkür'ün öğleye yakın geriye dönüşü bu alanda maaş, fatura ve alışveriş kararlarını yavaşlatıyor. İkindi vakti Ay'ın Satürn'le kavuşması ise ilişkilerde ciddi bir konuşmayı gündeme getirebilir.

Maddi olarak yeni bir gelir kaynağı kurmak yerine mevcut gelirini düzenlemek için iyi bir gün. Bir eşyayı satmak ya da onarmak için araştırmaya başlayabilirsin, ama karar vermek için biraz bekle.

Gelelim aşka. Venüs'ün Güneş'le yaptığı bu buluşma, eski bir ilişki kalıbının sonlandığını gösterebilir. Partnerinle hak ve emek paylaşımını sakin bir dille konuşmak ilişkinizi güçlendirir. Bekar Terazi ise birini cazip bulduğu için değil, değerleri uyuştuğu için seçmeli.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Haftalık Terazi Burcu Yorumu

Oku right-white

Haftalık Terazi Burcu Yorumu

Aylık Terazi Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Terazi Burcu Yorumu

Yıllık Terazi Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Terazi Burcu Yorumu

Bugün Aşk Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💖

Terazi burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bugün duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın