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Terazi Burcu right-white
21 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
20.10.2026 - 18:02
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Terazi ve yükselen Terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 21 Ekim Çarşamba gününüz nasıl geçecek? 21 Ekim Çarşamba günü Terazi ve yükselen Terazi burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, burcundaki Güneş öğleye doğru Ay'la üçgen kurarken enerjin, özgüvenin ve görünürlüğün artıyor; sevdiğin bir projeyi ya da yaratıcı bir fikri bugün öne çıkarabilirsin. İkindiden sonra Ay Balık'a geçip altıncı evine girince iş düzeni ve günlük rutin yeniden önem kazanıyor. Dağınık kalan işleri küçük parçalara ayırman rahatlatır.

Maddi olarak gece yarısını izleyen saatlerde beşinci evindeki Ay, on birinci evindeki Jüpiter'le karşılaşıyor. Arkadaşlarla yapılan bir plan ya da ortak hediye masrafı biraz şişebilir; kime ne kadar katkı vereceğini baştan söyle.

Gelelim aşka. Akşamüstü Ay'ın ikinci evindeki geri hareketli Venüs'le yaptığı üçgen sevgiyi küçük, somut jestlerle göstermene yardım ediyor. Bekar Terazi ise sevdiği bir ortamda, mesela bir kitap ya da kahve sohbetinde tanışmaya açık olabilir. Akşam yemeğini sevdiğin biriyle yemek bile gönlünü ısıtmaya yeter.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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