Sevgili Terazi, değer duygunla ilgili bir kaygı ile yaratıcılık ve aşk evindeki yoğun bir dönüşüm isteği öğleye doğru bir araya geliyor; geri giden Venüs ile Plüton'un karesi bir harcamanın duygusal karşılığını sorgulatıyor. Sevdiğin bir hobiye ya da kişiye ayıracağın bütçeyi baştan belirlemek hata yapmanı önler.

Maddi olarak gece yarısından sonra Ay'ın Satürn'le kurduğu sekstil yedinci evinde ortak bir iş ya da sözleşme maddesini net bir dille ele almanı destekliyor. Akşama doğru kurulan Merkür karesi gelir konusunda yanlış anlaşılma yaratabilir, tutarları yazılı kaydet.

Gelelim aşka. On birinci evdeki Mars sabaha karşı Ay'la karşı karşıya gelerek arkadaş ortamında hareketli bir ruh hali getiriyor; ilişkin varsa arkadaşlarla yapılacak ortak bir planı birlikte kurmak iyi gelir. Bekar Terazi ise çevresinden gelen bir tanıştırmayı geri çevirmemeli.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…