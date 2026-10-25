Sevgili Terazi, Boğa Dolunayı sekizinci evinde, yani ortak para, borç ve derin bağlar alanında doğuyor. Retro Venüs burcunun son derecelerinden Ay'a karşılık verirken geçmişten gelen bir konu gece yarısından sonra zihnini meşgul etmiş olabilir. Güneş ikinci evinde olduğu için kendi gelirini ve ortak kaynakları ayrı ayrı görmek bugün kolaylaşıyor.

Maddi olarak bir kredi, taksit ya da ortak masrafla ilgili hesaplaşma sonuca bağlanabilir. Merkür retrosu devam ederken yeni bir borç almak yerine mevcut yükü hafifletmeyi seç. Sakin kalmak sana gücünü hatırlatır.

Gelelim aşka. Plüton'un beşinci evine yaptığı kare, ilişkide yoğun duyguları, kıskançlığı ya da eski bir bağlılığı yüzeye çıkarabilir. Partnerinle korkularını açıkça konuşmak ilişkiyi derinleştirir. Bekar Terazi ise geçmişten dönen birinin sana ne hissettirdiğini fark edip kendi sınırını belirlemeli.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…