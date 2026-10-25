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Terazi Burcu right-white
26 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
25.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Terazi ve yükselen Terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 26 Ekim Pazartesi gününüz nasıl geçecek? 26 Ekim Pazartesi günü Terazi ve yükselen Terazi burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, Boğa Dolunayı sekizinci evinde, yani ortak para, borç ve derin bağlar alanında doğuyor. Retro Venüs burcunun son derecelerinden Ay'a karşılık verirken geçmişten gelen bir konu gece yarısından sonra zihnini meşgul etmiş olabilir. Güneş ikinci evinde olduğu için kendi gelirini ve ortak kaynakları ayrı ayrı görmek bugün kolaylaşıyor.

Maddi olarak bir kredi, taksit ya da ortak masrafla ilgili hesaplaşma sonuca bağlanabilir. Merkür retrosu devam ederken yeni bir borç almak yerine mevcut yükü hafifletmeyi seç. Sakin kalmak sana gücünü hatırlatır.

Gelelim aşka. Plüton'un beşinci evine yaptığı kare, ilişkide yoğun duyguları, kıskançlığı ya da eski bir bağlılığı yüzeye çıkarabilir. Partnerinle korkularını açıkça konuşmak ilişkiyi derinleştirir. Bekar Terazi ise geçmişten dönen birinin sana ne hissettirdiğini fark edip kendi sınırını belirlemeli.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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