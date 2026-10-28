Sevgili Terazi, geri hareketli Venüs burcunda kimliğini ve görünümünü yeniden düşünmeni istiyor. Ay eğitim ve uzak planlar evinde dolaşırken sabah Mars'la kurduğu sekstil bir kurs ya da başvuru için harekete geçmene destek veriyor. Öğle civarındaki uyumsuz açı, yurt dışı ya da eğitimle ilgili bir yazışmada bilgi eksikliği yaratabilir.

Maddi olarak Merkür ikinci evinde geri giderken para akışını yeniden düzenlemek gerekiyor. Akşam Jüpiter'le kurulan sekstil, bir arkadaşın aracılığıyla gelen iş fırsatı ya da destek ihtimalini artırıyor. Sözlü sözlerin yazıya dökülmesine dikkat et.

Gelelim aşka. Mars ve Jüpiter on birinci evinde olduğundan sosyal çevren aşk hayatını tetikliyor. Partnerinle arkadaşlarınızla yapılacak bir plan ilişkiyi canlandırır. Bekar Terazi ise ortak bir arkadaşın düzenlediği buluşmada biriyle ilginç bir bağ kurabilir. Akşam arkadaşlarla yapılacak sohbette aşk konusunu zorlamamak iyi olur.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…