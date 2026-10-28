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Terazi Burcu right-white
29 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
28.10.2026 - 18:00
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Terazi ve yükselen Terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 29 Ekim Perşembe gününüz nasıl geçecek? 29 Ekim Perşembe günü Terazi ve yükselen Terazi burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, geri hareketli Venüs burcunda kimliğini ve görünümünü yeniden düşünmeni istiyor. Ay eğitim ve uzak planlar evinde dolaşırken sabah Mars'la kurduğu sekstil bir kurs ya da başvuru için harekete geçmene destek veriyor. Öğle civarındaki uyumsuz açı, yurt dışı ya da eğitimle ilgili bir yazışmada bilgi eksikliği yaratabilir.

Maddi olarak Merkür ikinci evinde geri giderken para akışını yeniden düzenlemek gerekiyor. Akşam Jüpiter'le kurulan sekstil, bir arkadaşın aracılığıyla gelen iş fırsatı ya da destek ihtimalini artırıyor. Sözlü sözlerin yazıya dökülmesine dikkat et.

Gelelim aşka. Mars ve Jüpiter on birinci evinde olduğundan sosyal çevren aşk hayatını tetikliyor. Partnerinle arkadaşlarınızla yapılacak bir plan ilişkiyi canlandırır. Bekar Terazi ise ortak bir arkadaşın düzenlediği buluşmada biriyle ilginç bir bağ kurabilir. Akşam arkadaşlarla yapılacak sohbette aşk konusunu zorlamamak iyi olur.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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