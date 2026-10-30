Sevgili Terazi, Ay onuncu evinde iş ve itibar alanını öne çıkarıyor. Sabah saatlerindeki Ay ve Merkür üçgeni patronla ya da müşteriyle ince bir konuyu nazikçe konuşman için fırsat sunuyor. Yedinci evini ağırlaştıran Satürn ortaklıklarda net sınırlar istiyor; gece saatlerinde Jüpiter ile Satürn arasında oluşan gergin açı bu talebi akşam daha görünür kılabilir. Verdiğin sözlerin kapsamını sorgula.

Maddi olarak ikinci evde bulunan geri hareketli Merkür maaş, prim ya da fiyat konusunda yeniden müzakereyi gündeme getiriyor. On birinci evini canlandıran Mars ve Jüpiter arkadaş çevresinde harcama baskısı yaratabilir. İhtiyacın olmayan bir davete para yetiştirmek zorunda hissetme.

Gelelim aşka. Burcundaki geri hareketli Venüs kendi isteklerini ve ilişki beklentilerini netleştirmeni sağlıyor. Partnerinle ihtiyaçlarını açıkça konuşmak yakınlığı artırır. Bekar Terazi ise iş ortamındaki bir ilgiyi aceleye getirmeden değerlendirebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…