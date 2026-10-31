Sevgili Terazi, Ay sabahın ilk saatlerinde Aslan'a geçerek on birinci evinde arkadaşlık ve ortak hedefleri canlandırıyor. Sabahın sonunda devreye giren Ay ve Neptün üçgeni ortaklık alanındaki belirsizliği yumuşatıyor. Ay ile Plüton arasındaki öğle gerilimi yaratıcı ve eğlence alanında güç gösterisi doğurabilir. Kendi sınırlarını açıkça belirt. Burcundaki geri hareketli Venüs değerlerini tartmanı istiyor.

Maddi olarak ikinci eve denk gelen Güneş ile geri hareketli Merkür kazanç planında pazarlık payı bırakıyor. İkindiye doğru Ay ile Uranüs arasında oluşan uyumlu açı dokuzuncu evinde yurt dışı ya da eğitim giderlerini hareketlendirebilir. Teklifleri yazılı karşılaştır.

Gelelim aşka. Kendi isteklerini yeniden tartarken Ay ile Venüs arasındaki ilk saat gerilimi bunu belirginleştiriyor, ama sabırla yaklaşırsan yumuşar. Bekar Terazi ise arkadaş çevresinde ilginç biriyle karşılaşabilir. Ay'ın Satürn'e geç akşam kurduğu üçgen ortaklıklara sağlam bir zemin kazandırıyor.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…