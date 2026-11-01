Sevgili Terazi, Ay gün boyu Aslan'da ilerlerken on birinci evinde dostlukları ve ortak hayalleri harekete geçiriyor. Öğle öncesi Merkür'e uzanan Ay karesi kazanç ve değer meselesinde pazarlığı sertleştirebilir. Burcundaki geri hareketli Venüs kendi isteklerini tartmaya devam ettiriyor. Yedinci evde etkisini sürdüren Satürn ve Neptün ortaklıklarda neyi kabul edip neyi reddedeceğini netleştirmeni istiyor.

Maddi olarak ikinci eve düşen Güneş ile geri hareketli Merkür gelir planında esneme payı bırakıyor. Ay ve Mars'ın ikindideki kavuşumu arkadaşlarla yapılacak bir harcamayı çekici gösterebilir, bütçeni unutma. Dokuzuncu evde etkisini sürdüren Uranüs yurt dışı ya da eğitim giderlerinde hareket getirebilir. Her teklifi yazılı olarak kıyasla.

Gelelim aşka. Burcundaki Venüs ilişkiden gerçekten ne beklediğini bir kez daha düşündürüyor. Akşama yaklaşırken yükselen enerji duygularını ifade etmeni kolaylaştırır. Bekar Terazi ise bir arkadaş çevresinde ilginç biriyle tanışabilir. Partnerli Terazi, ortak bir hedefi konuşarak yakınlaşabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…