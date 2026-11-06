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Terazi Burcu right-white
7 Kasım 2026, Günlük Burç Yorumu

P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
06.11.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Terazi ve yükselen Terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 7 Kasım Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 7 Kasım Cumartesi günü Terazi ve yükselen Terazi burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün gökyüzünün en güzel buluşması senin burcunda! Ay, yönetici gezegenin Venüs'le burcunda kavuşuyor ve sana ışıl ışıl bir gün armağan ediyor. Kendini güzel, değerli ve sevilen hissedeceğin, aynaya her baktığında gülümseyeceğin bir Cumartesi bu.

Sabah enerjin yüksek, gün ilerledikçe şansın da artıyor. Aslan'daki Jüpiter arkadaşlık evinde ilerlerken öğleden sonra Ay'dan destek alıyor. Arkadaşlarınla bir buluşma, bir doğum günü daveti ya da kalabalık bir sofra tam sana göre. Herkes senin enerjini istiyor!

Aşk için yılın en tatlı günlerinden biri olabilir. Partnerli Terazi, sevdiğiyle romantik bir akşam geçirecek; belki eski bir anıyı yeniden yaşayacaksınız. Bekar Terazi ise bugün göz ardı edilemeyecek kadar çekici. Bir davette ya da arkadaş ortamında birinin gözü sende olabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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Astroloji Editörü
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