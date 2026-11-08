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Terazi Burcu right-white
9 Kasım 2026, Günlük Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
08.11.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Terazi ve yükselen Terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 9 Kasım Pazartesi gününüz nasıl geçecek? 9 Kasım Pazartesi günü Terazi ve yükselen Terazi burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bereket kapını çalıyor! Akrep'te doğan Yeni Ay para ve değer evinde yeni bir dönem başlatıyor. Yeni bir gelir kaynağı, maaş artışı talebi, birikim planı ya da yeteneklerini paraya dönüştürme fikri için bugün mükemmel bir başlangıç günü. Kendine 'ben bunu hak ediyorum' demekten çekinme.

Bugün özgüvenin yüksek ve kendini daha değerli hissediyorsun. Akşama doğru arkadaş çevrenden hareketli bir davet ya da heyecan verici bir plan gelebilir. Sosyal çevren seni destekliyor ve fikirlerine değer veriyor.

Aşkta da sevindirici gelişmeler var: Burcundaki Venüs bu hafta sonu düz harekete geçiyor ve haftalardır süren kararsızlıkların son buluyor. Partnerli Terazi, sevdiğiyle ortak gelecek hedeflerini konuşarak bağını sağlamlaştırabilir. Bekar Terazi ise kendine verdiği değerin artmasıyla birlikte doğru kişiyi çekmeye çok yakın.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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