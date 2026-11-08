Sevgili Terazi, bereket kapını çalıyor! Akrep'te doğan Yeni Ay para ve değer evinde yeni bir dönem başlatıyor. Yeni bir gelir kaynağı, maaş artışı talebi, birikim planı ya da yeteneklerini paraya dönüştürme fikri için bugün mükemmel bir başlangıç günü. Kendine 'ben bunu hak ediyorum' demekten çekinme.

Bugün özgüvenin yüksek ve kendini daha değerli hissediyorsun. Akşama doğru arkadaş çevrenden hareketli bir davet ya da heyecan verici bir plan gelebilir. Sosyal çevren seni destekliyor ve fikirlerine değer veriyor.

Aşkta da sevindirici gelişmeler var: Burcundaki Venüs bu hafta sonu düz harekete geçiyor ve haftalardır süren kararsızlıkların son buluyor. Partnerli Terazi, sevdiğiyle ortak gelecek hedeflerini konuşarak bağını sağlamlaştırabilir. Bekar Terazi ise kendine verdiği değerin artmasıyla birlikte doğru kişiyi çekmeye çok yakın.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…