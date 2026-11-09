Sevgili Terazi, bugün çekiciliğin dur durak bilmiyor! Sabah burcundaki Venüs, Aslan'daki Mars'la uyumlu bir açı kuruyor. Bu, hem aşkta hem sosyal hayatında ışıl ışıl parladığın bir gün demek. Arkadaşlarınla yapacağın planlar keyifli geçecek, bir tanışma da kalbini hızlandırabilir.

Öğleye doğru Ay Yay'a, iletişim evine geçiyor. Telefonun çalıyor, mesajlar geliyor, herkes seninle konuşmak istiyor! Bir kardeşinle ya da yakın bir arkadaşınla yapacağın sohbet bol kahkahalı olacak. Kısa bir gezi ya da şehirde bir keşif turu da sana çok iyi gelir.

Akşam uzaklarla ilgili sürpriz bir haber ya da yeni bir öğrenme fırsatı karşına çıkabilir. Partnerli Terazi, sevdiğiyle romantik bir mesajlaşmanın tadını çıkaracak. Bekar Terazi ise bugün etrafındaki ilgiyi fazlasıyla hissedecek.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…