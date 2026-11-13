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Terazi Burcu right-white
14 Kasım 2026, Günlük Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
13.11.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Terazi ve yükselen Terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 14 Kasım Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 14 Kasım Cumartesi günü Terazi ve yükselen Terazi burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Yöneticin Venüs, burcunda yeniden düz harekete geçti ve bu Terazi için adeta bir ferahlama. Geri harekette yaşadığın kararsızlıklar, yavaş yavaş yerini netliğe bırakıyor. Kendine, görünüşüne ve neye değer verdiğine yeniden odaklanmak için çok güzel bir gün.

Ay'ın yuva evinden geçmesi, ev ve aile konularında sana destek veriyor. Sevdiklerinle vakit geçirmek, evde küçük bir değişiklik yapmak ya da bir aile büyüğünü aramak ruhuna iyi gelecek. Akşamın ilerleyen saatlerinde Ay'la Venüs arasındaki gerginlik, ufak bir kararsızlık yaratabilir, ama bu geçici ve kolayca çözülür.

Bekar Teraziler, kendi cazibesinin farkına vardıkça çevrenden ilgi görebilir. Partneri olanlar, yaşadıkları duyguları açıkça söylemekten çekinmesin, çünkü bugün sözler yerini buluyor.

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astroirem
Astroloji Editörü
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