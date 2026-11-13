Yöneticin Venüs, burcunda yeniden düz harekete geçti ve bu Terazi için adeta bir ferahlama. Geri harekette yaşadığın kararsızlıklar, yavaş yavaş yerini netliğe bırakıyor. Kendine, görünüşüne ve neye değer verdiğine yeniden odaklanmak için çok güzel bir gün.

Ay'ın yuva evinden geçmesi, ev ve aile konularında sana destek veriyor. Sevdiklerinle vakit geçirmek, evde küçük bir değişiklik yapmak ya da bir aile büyüğünü aramak ruhuna iyi gelecek. Akşamın ilerleyen saatlerinde Ay'la Venüs arasındaki gerginlik, ufak bir kararsızlık yaratabilir, ama bu geçici ve kolayca çözülür.

Bekar Teraziler, kendi cazibesinin farkına vardıkça çevrenden ilgi görebilir. Partneri olanlar, yaşadıkları duyguları açıkça söylemekten çekinmesin, çünkü bugün sözler yerini buluyor.