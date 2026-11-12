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Terazi Burcu right-white
13 Kasım 2026, Günlük Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
12.11.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Terazi ve yükselen Terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 13 Kasım Cuma gününüz nasıl geçecek? 13 Kasım Cuma günü Terazi ve yükselen Terazi burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, haftalardır beklediğin gece geliyor! Burcundaki Venüs, bu gece düz harekete geçiyor. Aşk, kendine bakış ve ilişkilerin konusunda yaşadığın tüm kararsızlıklar yerini netliğe bırakıyor. Yarın sabah uyandığında kendini daha hafif, daha güzel ve daha kararlı hissedeceksin.

Gün boyunca Ay Oğlak'ta, yuva ve aile evinde ilerliyor. Evde geçireceğin huzurlu saatler, ailenle yapacağın bir sohbet ya da evine yapacağın küçük bir düzenleme sana çok iyi gelecek. Öğleden sonra partnerinle ya da bir ortağınla ufak bir fikir ayrılığı olabilir; nazik tavrınla bunu hemen tatlıya bağlarsın.

Akşam Merkür'ün para evinde düz harekete geçmesiyle maddi konularda da netlik geliyor. Partnerli Terazi, sevdiğiyle ilişkisini yeniden tanımlayan güzel bir hafta sonuna hazırlanıyor. Bekar Terazi ise kalbinin kimi gerçekten istediğini nihayet biliyor.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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