Dostluk ve hayaller evinde buluşan Mars ve Jüpiter, sabah saatlerinde sosyal çevrenden gelecek güzel bir haberi müjdeliyor. Arkadaşlarınla birlikte atılacak bir adım, bir hayal ya da ortak proje bugün hız kazanıyor. Telefonların ve mesajların daha hareketli olabilir.

Ay'ın aşk ve yaratıcılık evinde olması, kendini ifade etme isteğini artırıyor. Sanatsal bir uğraş, eğlenceli bir plan ya da flört, bugün ruhuna iyi gelecek. Venüs'ün kendi burcunda olması, çekiciliğini ve uyumunu da destekliyor.

Bekar Teraziler, arkadaş çevresi üzerinden gelen bir tanışmaya açık olsun. Partneri olanlar, birlikte katılacağınız bir etkinlikle ilişkiye neşe katabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…