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Terazi Burcu right-white
16 Kasım 2026, Günlük Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
15.11.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Terazi ve yükselen Terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 16 Kasım Pazartesi gününüz nasıl geçecek? 16 Kasım Pazartesi günü Terazi ve yükselen Terazi burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Dostluk ve hayaller evinde buluşan Mars ve Jüpiter, sabah saatlerinde sosyal çevrenden gelecek güzel bir haberi müjdeliyor. Arkadaşlarınla birlikte atılacak bir adım, bir hayal ya da ortak proje bugün hız kazanıyor. Telefonların ve mesajların daha hareketli olabilir.

Ay'ın aşk ve yaratıcılık evinde olması, kendini ifade etme isteğini artırıyor. Sanatsal bir uğraş, eğlenceli bir plan ya da flört, bugün ruhuna iyi gelecek. Venüs'ün kendi burcunda olması, çekiciliğini ve uyumunu da destekliyor.

Bekar Teraziler, arkadaş çevresi üzerinden gelen bir tanışmaya açık olsun. Partneri olanlar, birlikte katılacağınız bir etkinlikle ilişkiye neşe katabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
Astroloji Editörü
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