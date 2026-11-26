Sevgili Terazi, yönetici gezegenin Venüs burcunun son derecelerinde ve yarın Jüpiter ile uyumlu bir açı yapacak. Arkadaşlarından ve çevrenden gelen destek bugünden hissedilmeye başlıyor; sevildiğini ve görüldüğünü hissedeceğin bir gün seni bekliyor.

Ay ise bugün kariyer evinde. İşte görünürlüğün artıyor, bir yöneticinin ya da müşterinin dikkatini çekebilirsin. Sabah erken saatlerde Ay ile ilişkiler evindeki Satürn arasındaki kare, birine karşı küçük bir sorumluluk ya da beklenti hissi yaratabilir. Bu kısa bir dalgalanma, net ve kibar bir konuşmayla çözülür. Mars'ın içsel dünyanı temsil eden eve geçişi ise biraz yavaşlaman gerektiğini hatırlatıyor. Bekarsan iş ortamında tatlı bir göz teması yaşanabilir. Partnerliysen akşam onu dinlemek için zaman ayırman çok kıymetli olacak.

Önerim: İş ile özel hayat arasındaki dengeyi koru. Mesai bitince bilgisayarı kapat ve akşamı tamamen kendine ayır.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…